«Барселона» и «Ньюкасл» встретятся в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«Барселона» и «Ньюкасл» встретятся в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА в среду, 18 марта. Игра будет проходить на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» — «Ньюкасл» и всего игрового вечера Лиги чемпионов.

За ключевыми событиями и результатом игры «Барселона» — «Ньюкасл» можно также следить в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт».

Лига чемпионов. 1/8 финала.

18 марта, 20:45. Камп Ноу (Барселона)

Первый матч «Барселоны» и «Ньюкасла» в 1/8 финала ЛЧ-2025/26 проходил 18 марта в Ньюкасле и завершился со счетом 1:1. В стыковом раунде «Ньюкасл» прошел «Карабах», «Барселона» вышла в 1/8 финала из общего этапа.

Победитель этой пары в четвертьфинале сыграет с победителем пары «Атлетико» — «Тоттенхэм» (первый матч — 5:2).