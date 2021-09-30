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«Барселона» ни разу не пробила в створ ворот в двух стартовых матчах Лиги чемпионов

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«Барселона» проиграла «Бенфике». Фото Twitter
«Барселона» проиграла «Бенфике». Фото Twitter
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В двух первых матчах Лиги чемпионов текущего сезона «Барселона» ни разу не нанесла удар в створ ворот.

В матче второго тура группового турнира «Барса» уступила «Бенфике» (0:3). В первом туре ее с аналогичным результатом победила «Бавария». В этих играх у каталонцев не было ни одного точного удара.

После двух матчей команда занимает последнее место в своей группе. У «Барсы» ноль очков и разница мячей 0-6.

Бенфика — Барселона

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Евгений Петров все материалы автора

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