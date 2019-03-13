"Барселона" - "Лион": Месси забил пенальти в стиле Паненки

"Барселона" открыла счет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Лиона". Гол с пенальти на 18-й минуте забил нападающий Лионель Месси. Аргентинец пробил 11-метровй в стиле Паненки - эффектно по центру ворот. Вратарь Антони Лопеш не угадал и прыгнул в угол.

Пенальти был назначен за фол защитника Джейсона Денайера на Луисе Суаресе. Бельгиец сбил уругвайца с ног.

Первая игра между комндами в Лионе завершилась со счетом 0:0.