"Барселона" - "Лион": Месси забил пенальти в стиле Паненки

"Барселона" открыла счет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Лиона". Гол с пенальти на 18-й минуте забил нападающий Лионель Месси. Аргентинец пробил 11-метровй в стиле Паненки - эффектно по центру ворот. Вратарь Антони Лопеш не угадал и прыгнул в угол.
Пенальти был назначен за фол защитника Джейсона Денайера на Луисе Суаресе. Бельгиец сбил уругвайца с ног.
Первая игра между комндами в Лионе завершилась со счетом 0:0.
It's leoooooo messssiiiiii ⚽⚽⚽#barcalyon #UCL #Messi pic.twitter.com/6ruqp985Oi– NAVEED (@naveedvk61) 13 марта 2019 г.
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