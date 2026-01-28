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28 января, 20:45

«Барселона» — «Копенгаген»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Барселона» и «Копенгаген» сыграют в Лиге чемпионов 28 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Барселона» и «Копенгаген» сыграют в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 28 января. Матч пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Каталония) и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Барселоне и игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Барселона» — «Копенгаген» можно также отслеживать в матч-центре нашего сайта.

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Игру в прямом эфире транслирует онлайн-платформа «Okko Спорт» (при условии подписки). Сервис запустит мультикаст — перекличка всех вечерних встреч Лиги чемпионов (интересные моменты в одном окне).

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.
28 января, 23:00. Камп Ноу (Барселона)
Барселона
4:1
Копенгаген

После семи туров общего этапа «Барселона» с 13 очками занимает девятое место в таблице, предыдущим соперником сине-гранатовых была «Славия» (4:2). У «Копенгагена» — 8 очков и 26-я строчка, в предыдущем матче датский клуб сыграл вничью с «Наполи» (1:1).

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Копенгаген
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