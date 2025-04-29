«Барселона» и «Интер» встретятся в Лиге чемпионов 30 апреля

«Барселона» и «Интер» встретятся в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов в среду, 30 апреля. Игра в Барселоне (Каталония) на олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Барселона» — «Интер» можно также отслеживать в матч-центре нашего сайта.

Лига чемпионов. 1/2 финала.

30 апреля, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)

Трансляция встречи в столице Каталонии в прямом эфире пройдет на онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент стримингового сервиса можно смотреть при наличии подписки.

В 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» прошла финалиста ЛЧ-2024 «Боруссию» (5:3 по сумме двух встреч), а «Интер» обыграл «Баварию» (4:3).

Ответный матч полуфинала между соперниками состоится в Милане во вторник, 6 мая.