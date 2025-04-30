«Барселона» примет «Интер» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов в среду, 30 апреля. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча полуфинала Лиги чемпионов. Основные события игры «Барселона» — «Интер» можно также отслеживать в матч-центре нашего сайта.

Лига чемпионов. 1/2 финала.

30 апреля, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)

В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на стриминговый сервис.

Ответная игра с участием каталонцев и миланцев состоится 6 мая. На пути к полуфиналу «Барселона» победила «Бенфику» (4:1 по сумме двух матчей) и дортмундскую «Боруссию» (5:3), а «Интер» обыграл «Фейеноорд» (4:1) и «Баварию» (4:3).