«Барселона» и «Интер» сыграли вничью в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

«Барселона» дома сыграла вничью с «Интером» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов — 3:3.

У хозяев отличились Ламин Ямаль и Ферран Торрес, еще один мяч записан как автогол голкипера гостей Яна Зоммера — мяч отлетел от него в ворота после удара Рафиньи с отскоком от перекладины.

У «Интера» сделал дубль Дензел Дюмфрис, еще один мяч на счету Маркуса Тюрама. Гол Генриха Мхитаряна во втором тайме был отменен из-за офсайда после вмешательства ВАР.

Ответный матч между командами пройдет 6 мая в Милане.