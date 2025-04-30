Футбол
30 апреля, 23:55

«Барселона» и «Интер» сыграли вничью в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Сергей Ярошенко
Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль и игроки «Интера».
Фото Reuters

«Барселона» дома сыграла вничью с «Интером» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов — 3:3.

У хозяев отличились Ламин Ямаль и Ферран Торрес, еще один мяч записан как автогол голкипера гостей Яна Зоммера — мяч отлетел от него в ворота после удара Рафиньи с отскоком от перекладины.

У «Интера» сделал дубль Дензел Дюмфрис, еще один мяч на счету Маркуса Тюрама. Гол Генриха Мхитаряна во втором тайме был отменен из-за офсайда после вмешательства ВАР.

Ответный матч между командами пройдет 6 мая в Милане.

Лига чемпионов. 1/2 финала.
30 апреля, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
3:3
Интер

Материалы сюжета: Лига чемпионов, плей-офф: путь к финалу претендентов на победу
Лаутаро — о финале с «ПСЖ»: «Мы должны держать ухо востро, чтобы финал стал для нас счастливым»
Артета сумел удивить Энрике и подготовил интересный план. Только для успеха «Арсеналу» этого все равно не хватило
Сафонов — о выходе «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов: «Остался последний шаг до мечты»
Венгер: «ПСЖ» был лучше «Арсенала» в обоих матчах»
Артета назвал «Арсенал» лучшей командой ЛЧ, Энрике — ответил. О чем говорили тренеры после полуфинала
В Италии признали Доннарумму лучшим игроком матча с «Арсеналом»
  • Виктор Василишин

    Игра, конечно, зрелищная. Однако... Нет в Барселоне футбольного стержня, той мужской спортивной жёсткости, которая позволяет одерживать Большие Победы. И Интер удивил, причём неприятно, оставив без опеки вундерямаля вундеркинда. А ведь немного поплотнее - и нет первого года. Да и второй - чистое разгильдяйство. Итог - система Интера хороша, но не стоит ни шиша против барселонского балета.

    01.05.2025

  • serkonol

    сам ты чудак.

    01.05.2025

  • Пан Юзеф

    У вас в Кракове все сплошь русофобы, к вам претензий нет. Вас так воспитали. Лично видел краковские демонстрации с требованиями запретить "Спартак", "Зенит" и ФК "Долгопрудный". На вопрос: "Чем же вам так насолил "Зенит"?", никто из краковских даже не смог ответить. Только хрен вам! "Спартак" и ФК "Долгопрудный" будут жить и побеждать! Насчет "Зенита" не уверен. Но хурма эта... Гнилой продукт. С виду вроде наша. Оранжевая. А на самом деле русофоб. Жовто-блакитный. На плаху русофоба!

    01.05.2025

  • Секир-башка

    Да я только одним глазком, пан. У нас же в Кракове соловьи так не поют как у вас, совсем нет никаких развлечений.

    01.05.2025

  • Пан Юзеф

    Только попадись мне в суде, растение, я тебя похороню.))

    01.05.2025

  • Пан Юзеф

    Эту хурму к нам не из Абхазии завезли. Наглая русофобская морда ее выдает. Наверняка в пиндостане выращивали или в израиле, что еще хуже.

    01.05.2025

  • Хоп хэй лала лэй

    У меня почему то хурма с Абхазией ассоциируется, видимо сказывается советское прошлое, когда именно оттуда ее привозили.

    01.05.2025

  • Пан Юзеф

    Он их восхваляет. Вместо того, чтобы плевать им в западные наглые хари! Да и в никнейм выбрал иностранную хурму вместо русского огурца. Судить таких надо.

    01.05.2025

  • Хоп хэй лала лэй

    Пан Юзеф ну что вы как маленький, врагов надо знать в лицо:wink:

    01.05.2025

  • Пан Юзеф

    А ты какого хера смотришь? Это же враги России играют!

    01.05.2025

  • DioRJ

    И твоих франкистов вылечим,не сомневайся,чудак.

    01.05.2025

  • fonkom

    Для Барселоны не имеет значения, своё поле или чужое. Немного отдохнут, и выйдут в финал, без сомнений.

    01.05.2025

  • РомановаМ

    Надеюсь, всё-таки барсаков дожмут через неделю

    01.05.2025

  • fonkom

    Барса выглядела немного уставшей. Всё-таки матч с Реалом давал знать.

    01.05.2025

  • serkonol

    надеюсь дожмётесь)

    01.05.2025

  • Bruno Spencer

    Запредельный уровень все голы - претенды на лучший гол недели ЛЧ как минимум, а то и всего сезона. С учетом вчерашнего матча - это лучший состав полуфиналов, ИМХО. Ну просто идеально все сыграли

    01.05.2025

  • Секир-башка

    Классная игра, тут даже слов нет. Ждём такой же игры и в Милане. Понятно ведь было, что с Интером как с Боруссией не получится. Думаю они и Кубок Италии решили побоку пустить, чтобы сосредоточиться на ЛЧ.

    01.05.2025

  • Liechtenstein Air Force

    Где-то на Кипре молодой-перспективный-подающий большие надежды Кокорин поперхнулся пивом:rolling_eyes:

    01.05.2025

  • serkonol

    барсе нужно поработать с судьями, чтоб не было позора, как в 2009 и 2017 годах.

    01.05.2025

  • Pablo_75

    Интер просто потрясающий, такое впечатление, что с Барсой в белой форме играл Реал - каждая контратака страшна, каждый угловой страшен. Интер на самом деле не так уж случаен на верхних этажах ЛЧ, с МанСити в финале вполне могли дотянуть до овертайма, например, и реально претендовать на титул. Что-то они умеют такое, что растеряли Милан и Ювентус. Даже не могу точно определить, что.

    01.05.2025

  • Vaclav

    Перепились они что-ли? :thinking:

    01.05.2025

  • DioRJ

    Учитывая тот факт,что Интер явно сосредоточился именно на этом матче,просрав при этом инициативу во внутреннем чемпионате,исход не так уж и плох для Барсы.Надеюсь Флик сделает правильные выводы и в Милане дожмём.

    01.05.2025

  • serkonol

    !!!

    01.05.2025

  • hottie

    После неудач в Серии А Интер тут сыграл более чем достойно. Даже победа была рядом ценой в треть стопы Мхитаряна. Набегались и те, и другие знатно. Миланцам бы еще вспомнить как не слишком долго вводить мячи из аутов, а то 2 раза натугодумили. Интер задачу-минимум выполнил, но по итогу вряд ли так уж рад этой ничейке.

    01.05.2025

  • емен

    Им просто Барса позволила убегать в контроатаку, а когда дома играют против таких же каттеначо тогда и забить сложнее.

    01.05.2025

  • AZ

    Это какой-то космический уровень футбола! У Ямаля 100 матчей за Барселону в 17 лет, а у нас в 23 подающие надежды)))

    01.05.2025

  • oasis55

    Змеи как то бездарно играли последние матчи в серии, видимо сосредодоточились на ЛЧ.

    01.05.2025

  • The best of the best

    Спасибо командам за прекрасный вечер.Барса больше чем клуб!!!

    01.05.2025

  • емен

    Интеру пока фартит в ЛЧ, но в финале хочется видеть именно Барсу.

    01.05.2025

  • инок

    С боевой ничьёй обе команды! Ничья в пользу Интера, конечно.

    30.04.2025

  • емен

    У Барсы оборона валидольная !

    30.04.2025

  • Джон....Сильвер

    Убойное зрелище! Догоняющая Барселона обидно смотрелась, но она может и в Милане выиграть.

    30.04.2025

  • xfox

    Что они делают!!! Ну как ,после этого концерта ,смотреть наш газмясовский фуфломецин!

    30.04.2025

  • хурма(сельдерей)

    Барса отскочила Интер был ближе к победе Ямаль по сути тащит всю Барсу без него был бы проигрыш Интер выглядел более классной командой

    30.04.2025

  • КирпичИнвест

    Игра - высший класс. По хG штук десять должно было влететь, но и шесть очень зрелищными получились. Интер в ЛЧ и Интер в чемпионате - две большие разницы. Спасибо командам за игру! Развязка впереди.

    30.04.2025

  • Rutozid

    Не игра, а атомная война. Барселону, пропускающую лукошко, уже видели - это норма. А Интер, пропускающий каждые 5 минут, нет, как и летающего Зоммера :) Ямаль - явление, даже Мбаппе потускнел. Плохо, что Барселона не вырвала победу, хотелось бы посмотреть на отыгрывающийся Интер.

    30.04.2025

  • NF

    Эта ничья сегодня - победа "Интера" и Индзаги. Смогли удивить, на фоне последних матчей. "Барселона" и Флик явно недонастроились на матч, но общего класса команды хватило, чтобы не проиграть...

    30.04.2025

    • «Барселона» — «Интер»: Рафинья сравнял счет, мяч был записан как автогол от Зоммера

    Дюмфрис признан лучшим игроком матча «Барселона» — «Интер»

