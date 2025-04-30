Футбол
30 апреля, 12:00

«Барселона» — «Интер»: прогнозы на матч Лиги чемпионов, кто фаворит и победит

«Барселона» и «Интер» встретятся в матче полуфинала Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Барселона» примет «Интер» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов в среду, 30 апреля. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Комментатор Константин Генич считает хозяев фаворитами игры.

«Барселона» — безусловный фаворит. Вероятно, каталонцы забьют — Рафинья, Ямаль в хорошей форме, Ферран Торрес тоже регулярно отличается, даже без Левандовского. Но сохранить свои ворота в неприкосновенности «Барселоне» будет крайне сложно, оборона слишком уязвима. Мой прогноз на первую игру: обе команды забьют, а «Барселона» не проиграет», — сказал Генич «РБ Спорт».

Комментатор Виктор Гусев спрогнозировал ничью.

«Барселона» способна возвращаться в игру при неблагоприятных обстоятельствах, и команда все еще стремится сохранять темп до конца матча. Но силы ведь не бесконечны. Кроме того, тут ведь речь и не идет о непременном проигрыше хозяев в среду. Ничья или минимальное поражение «Интера» тоже оставят хорошие шансы итальянцам, которые в четвертьфинале с «Баварией» сумели одолеть ее на выезде и потом сдержать дома. На стороне команды Индзаги сбалансированность и опыт. Кроме того, тренер показывает, что умеет успешно играть заменами и в целом ротировать состав. Хотя возглавляемая прекрасным Лаутаро атака будет ослаблена отсутствием травмированного Тюрама», — приводит слова Гусева «Ставка TV».

Букмекеры считают «Барселону» фаворитом матча: коэффициент на ее победу составляет 1.65, на ничью — 4.30, на победу гостей — 5.20.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Интер».

«Барселона» — «Интер»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 22.00 мск

В Италии Доннарумму назвали монстром за матч Лиги чемпионов с «Арсеналом»

