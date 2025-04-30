Футбол
30 апреля, 20:00

«Барселона» — «Интер»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Барселона» и «Интер» сыграют в полуфинале Лиги чемпионов 30 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото AFP

«Барселона» и «Интер» сыграют первый матч полуфинала финала Лиги чемпионов в среду, 30 апреля. Встреча на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса в Барселоне (Каталония) начнется в 22.00 по московскому времени.

Ламин Ямаль&nbsp;&mdash; Лаутаро Мартинес.«Барселона» — «Интер». Онлайн-трансляция первого матча полуфинала Лиги чемпионов

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Барселона» — «Интер» можно также в нашем матч-центре.

Матч в прямом эфире показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Просмотр контента стримингового сервиса возможен при наличии подписки.

Лига чемпионов. 1/2 финала.
30 апреля, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
3:3
Интер

Ответный матч 1/2 финала между соперниками состоится в Милане в понедельник, 6 мая. В другом полуфинале «ПСЖ» обыграл «Арсенал» в Лондоне в первом матче со счетом 1:0 (ответный в Париже — 7 мая).

Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая в Мюнхене.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Интер (Интернационале)
Сафонов о матче «Арсенал» — «ПСЖ»: «Тяжелая игра. Очень много сил и эмоций потратил на скамейке»

«Барселона» — «Интер»: Ямаль, Рафинья, Мартинес и Мхитарян выйдут с первых минут

Takayama

