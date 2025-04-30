«Барселона» и «Интер» встречаются в полуфинале Лиги чемпионов 30 апреля

Началась прямая трансляция первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер». Стартовый свисток игры на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса в Барселоне (Каталония) — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги чемионов. Ключевые события игры «Барселона» — «Интер» изучайте в матч-центре на нашем сайте

Матч в Барселоне в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт» (при условии подписки).

Лига чемпионов. 1/2 финала.

30 апреля, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)

Ответный полуфинал пройдет в Милане во вторник, 6 мая. В другой паре встречаются «Арсенал» и «ПСЖ» (0:1 в Лондоне, ответная игра — в Париже 7 мая).