«Барселона» и «Интер» объявили составы на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. С первых минут встречу начнет форвард каталонцев Лионель Месси и форвард «нерадзурри» Алексис Санчес.

«Барселона»: тер Штеген — Роберто, Пике, Лангле, Семеду — де Йонг, Бускетс, Артур — Месси, Суарес, Гризманн;

«Интер»: Ханданович — Асамоа, Шкриньяр, де Фрай, Годин, Кандрева — Сенси, Брозович, Барелла — Санчес, Мартинес.

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