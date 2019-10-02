«Барселона» — «Интер»: Месси и Алексис Санчес сыграют с первых минут
20:55
«Барселона» и «Интер» объявили составы на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. С первых минут встречу начнет форвард каталонцев Лионель Месси и форвард «нерадзурри» Алексис Санчес.
«Барселона»: тер Штеген — Роберто, Пике, Лангле, Семеду — де Йонг, Бускетс, Артур — Месси, Суарес, Гризманн;
«Интер»: Ханданович — Асамоа, Шкриньяр, де Фрай, Годин, Кандрева — Сенси, Брозович, Барелла — Санчес, Мартинес.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур