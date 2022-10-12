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12 октября, 23:58

«Барселона» спаслась в матче с «Интером», «Бавария» была сильнее «Виктории»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
«Барселона» — «Интер» — 3:3.
Фото Reuters

«Барселона» дома сыграла вничью с «Интером» в матче группового турнира Лиги чемпионов — 3:3.

На гол Усмана Дембеле в концовке первого тайма «нерадзурри» ответили результативными ударами Николо Бареллы и Лаутаро Мартинеса. Роберт Левандовски на 82-й минуте сравнял счет. Через несколько минут Робин Госенс вывел «Интер» вперед, но Левандовски почти сразу установил окончательный счет в матче.

Лига чемпионов. Группа C
12 окт, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
3:3
Интер

В другом матче «Бавария» на выезде обыграла «Викторию» — 4:2.

У гостей забивали Садьо Мане, Томас Мюллер и Леон Горетцка (дубль).

Хозяева ответили во втором тайме голами Адама Влканова и Яна Климента.

Лига чемпионов. Группа C
12 окт, 22:00. Doosan Arena (Пльзень)
Виктория Пл
2:4
Бавария

В группе С «Бавария» обеспечила себе выход в плей-офф ЛЧ (12 очков). «Интер» набрал 7 очков, «Барселона» — 4. У «Виктории» ни одного набранного очка.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Барселона
ФК Виктория (Пльзень)
ФК Интер (Интернационале)
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