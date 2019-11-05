«Барселона» дома не смогла обыграть «Славию»

«Барселона» в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграла вничью со «Славией» — 0:0. Каталонцы с 8 очками возглавляют турнирную таблицу группы F. Пражская команда с 2 баллами — последняя. Позже «Интер» встретится с дортмундской «Боруссией», у них по 4 очка.

Лига чемпионов

Группа F

«Барселона» (Испания) — «Славия Пр» (Чехия) — 0:0

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба (Сержи Роберто, 46), Видаль, Бускетс (Ракитич, 68), де Йонг, Месси, Дембеле (Фати, 65), Гризманн.

«Славия Пр» (Чехия): Коларж, Цоуфал, Кудела, Фридрих, Боржил, Шевчик, Соучек, Траоре (Тецл, 57), Станчу (Хушбауэр, 63), Олайинка, Масопуст (Провод, 82).

Предупреждения: Пике, 14. Олайинка, 21. Семеду, 32. Бускетс, 43. Станчу, 48. Хушбауэр, 82. Кудела, 84. Коларж, 90+3.

Судья: Оливер (Англия).

5 ноября. Барселона. Стадион «Камп Ноу».

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Барселона — Славия Пр