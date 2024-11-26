«Барселона» примет «Брест» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 26 ноября. Игра состоится на Олимпийском стадионе в Барселоне и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч между «Барселоной» и «Брестом» будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на ресурс. Платформа также организует перекличку вечерних встреч Лиги чемпионов в формате мультикаста и показывает лучшие моменты в одном окне.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С ключевыми событиями игры «Барселона» — «Брест» можно также знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В четырех матчах общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» набрала 9 очков, «Брест» — 10. В четвертом туре «Барселона» победила «Црвену Звезду» (5:2), а «Брест» — «Спарту» (2:1).