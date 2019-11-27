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«Барселона» — «Боруссия»: Дембеле получил травму и не сумел доиграть матч

27 ноября 2019, 23:48
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле получил травму в матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Он был вынужден покинуть поле.

Вместо него на 26-й минуте вышел Антуан Гризманн. Степень серьезности повреждения пока неизвестена.

«Барселона» после первого тайма ведет со счетом 2:0. Голы в активе Лионеля Месси и Луиса Суареса.

Барселона — Боруссия Д

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