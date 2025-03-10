Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

10 марта 2025, 20:45

«Барселона» — «Бенфика»: время начала матча Лиги чемпионов, во сколько и где смотреть

«Барселона» и «Бенфика» сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Барселона» и «Бенфика» сыграют ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов во вторник, 11 марта. Игра на Олимпийском стадионе имени Люиса Компаниса в Барселоне (Испания) начнется в 20.45 по московскому времени.

Первый матч между соперниками в Лиссабоне завершился победой сине-гранатовых — 1:0.

В общем этапе Лиги чемпионов «Барселона» набрала 19 очков и заняла второе место, «Бенфика» с 13 очками стала 16-й. В стыковом раунде португальская команда прошла «Монако» (4:3 по сумме двух встреч).

Лига чемпионов. 1/8 финала.
11 марта 2025, 20:45. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
3:1
Бенфика

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию всего игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Барселона» — «Бенфика» можно также в нашем матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию матча в прямом эфире проведет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Бенфика
Читайте также
Аргентина победила Англию и сыграет с Испанией в финале ЧМ-2026
В Британии призвали ФИФА расследовать инцидент с баннером про Фолкленды на ЧМ
Умер двукратный чемпион мира по боксу Хосе Легра
На Украине назвали «прямым мятежом» выступление Федорова против Зеленского
«Ямаль никогда не делал столько объема черновой работы». Юрий Семин – о победе Испании в полуфинале ЧМ 2026
Мельникова и Листунова снова в одной сборной. Олимпийские чемпионки выступят на ЧЕ в Хорватии
Популярное видео
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, плей-офф: путь к финалу претендентов на победу
Лаутаро — о финале с «ПСЖ»: «Мы должны держать ухо востро, чтобы финал стал для нас счастливым»
Артета сумел удивить Энрике и подготовил интересный план. Только для успеха «Арсеналу» этого все равно не хватило
Сафонов — о выходе «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов: «Остался последний шаг до мечты»
Венгер: «ПСЖ» был лучше «Арсенала» в обоих матчах»
Артета назвал «Арсенал» лучшей командой ЛЧ, Энрике — ответил. О чем говорили тренеры после полуфинала
В Италии признали Доннарумму лучшим игроком матча с «Арсеналом»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мартинес и Де Врей пропустят ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов с «Фейеноордом»

Кварацхелия — об ответном матче с «Ливерпулем»: «Мы будем сражаться за нашу мечту»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости