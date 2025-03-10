«Барселона» — «Бенфика»: время начала матча Лиги чемпионов, во сколько и где смотреть
«Барселона» и «Бенфика» сыграют ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов во вторник, 11 марта. Игра на Олимпийском стадионе имени Люиса Компаниса в Барселоне (Испания) начнется в 20.45 по московскому времени.
Первый матч между соперниками в Лиссабоне завершился победой сине-гранатовых — 1:0.
В общем этапе Лиги чемпионов «Барселона» набрала 19 очков и заняла второе место, «Бенфика» с 13 очками стала 16-й. В стыковом раунде португальская команда прошла «Монако» (4:3 по сумме двух встреч).
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию всего игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Барселона» — «Бенфика» можно также в нашем матч-центре на сайте «СЭ».
Трансляцию матча в прямом эфире проведет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».