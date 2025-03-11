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«Барселона» — «Бенфика»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 20.45 мск

«Барселона» и «Бенфика» встретятся в ответном матче 1/8 финала ЛЧ.
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Барселона» и «Бенфика» встретятся в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов во вторник, 11 марта. Игра будет проходить на Олимпийском стадионе в Барселоне, стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С ключевыми событиями и результатом игры «Барселона» — «Бенфика» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. 1/8 финала.
11 марта 2025, 20:45. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
3:1
Бенфика

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на стриминговый сервис.

Первая встреча этих команд состоялась в Лиссабоне в среду, 5 марта. «Барселона» одержала победу со счетом 1:0.

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