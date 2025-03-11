«Барселона» — «Бенфика»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 20.45 мск
«Барселона» и «Бенфика» встретятся в ответном матче 1/8 финала ЛЧ.
«Барселона» и «Бенфика» встретятся в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов во вторник, 11 марта. Игра будет проходить на Олимпийском стадионе в Барселоне, стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С ключевыми событиями и результатом игры «Барселона» — «Бенфика» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на стриминговый сервис.
Первая встреча этих команд состоялась в Лиссабоне в среду, 5 марта. «Барселона» одержала победу со счетом 1:0.
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