«Барселона» сыграет с «Баварией» в Лиге чемпионов 23 октября

«Барселона» примет «Баварию» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 23 октября, на олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса в столице Каталонии. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Показывать игру в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт» (при условии подписки). Стриминговый сервис проведет перекличку вечерних встреч в формате мультикаста.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Барселона» — «Бавария» можно в нашем матч-центре.

«Барселона» во 2-м туре обыграла «Янг Бойз» (5:0), а «Бавария» уступила «Астон Вилле» (0:1).