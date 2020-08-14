«Барселона» — «Бавария»: на скамейке запасных больше полмиллиарда евро
В матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Баварией» суммарная стоимость футболистов, находящихся на скамейках запасных обеих команд, по данным портала Transfermarkt, превышает полмиллиарда евро — 575 850 000.
Доля каталонского клуба несколько выше — 297,60 миллиона против 278,25 у мюнхенцев. Самый дорогой резервист сине-гранатовых — Антуан Гризманн, его стоимость составляет 96 миллионов, а у баварцев — Филиппе Коутинью (56), права на которого принадлежат «Барселоне». (Денис Аль-Юсифи)
Трансферные стоимости запасных игроков «Барселоны» и «Баварии"*
|
Запасные Барселоны
|
Запасные Баварии
|
Игрок
|
Стоимость**
|
Игрок
|
Стоимость
|
в. Нету
|
14,50
|
в. Свен Ульрайх
|
3,50
|
в. Иньяки Пенья
|
2,30
|
в. Рон Торбен Хофманн
|
0,25
|
з. Хуниор Фирпо
|
20,00
|
з. Альваро Одриосола
|
16,00
|
з. Рональд Араухо
|
10,00
|
з. Никлас Зюле
|
48,00
|
з. Оскар Мингеса
|
0,20
|
з. Люка Эрнандез
|
56,00
|
п. Иван Ракитич
|
20,00
|
п. Хави Мартинес
|
13,00
|
п. Рики Пуч
|
25,00
|
п. Филиппе Коутинью
|
56,00
|
п. Мончу
|
0,90
|
п. Микаэль Кюизнас
|
10,00
|
п. Людовит Рейс
|
2,70
|
п. Корентен Толиссо
|
25,50
|
н. Усман Дембеле
|
56,00
|
п. Кингсли Коман
|
40,00
|
н. Антуан Гризманн
|
96,00
|
п. Джамал Мусиала
|
1,00
|
н. Ансу Фати
|
50,00
|
н. Джошуа Зиркзее
|
9,00
|
Итого
|
297,60
|
Итого
|
278,25
*По данным transfermarkt.de.
**Здесь и далее — в миллионах евро.