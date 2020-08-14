В матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Баварией» суммарная стоимость футболистов, находящихся на скамейках запасных обеих команд, по данным портала Transfermarkt, превышает полмиллиарда евро — 575 850 000.

Доля каталонского клуба несколько выше — 297,60 миллиона против 278,25 у мюнхенцев. Самый дорогой резервист сине-гранатовых — Антуан Гризманн, его стоимость составляет 96 миллионов, а у баварцев — Филиппе Коутинью (56), права на которого принадлежат «Барселоне». (Денис Аль-Юсифи)

Трансферные стоимости запасных игроков «Барселоны» и «Баварии"*

Запасные Барселоны Запасные Баварии Игрок Стоимость** Игрок Стоимость в. Нету 14,50 в. Свен Ульрайх 3,50 в. Иньяки Пенья 2,30 в. Рон Торбен Хофманн 0,25 з. Хуниор Фирпо 20,00 з. Альваро Одриосола 16,00 з. Рональд Араухо 10,00 з. Никлас Зюле 48,00 з. Оскар Мингеса 0,20 з. Люка Эрнандез 56,00 п. Иван Ракитич 20,00 п. Хави Мартинес 13,00 п. Рики Пуч 25,00 п. Филиппе Коутинью 56,00 п. Мончу 0,90 п. Микаэль Кюизнас 10,00 п. Людовит Рейс 2,70 п. Корентен Толиссо 25,50 н. Усман Дембеле 56,00 п. Кингсли Коман 40,00 н. Антуан Гризманн 96,00 п. Джамал Мусиала 1,00 н. Ансу Фати 50,00 н. Джошуа Зиркзее 9,00 Итого 297,60 Итого 278,25

*По данным transfermarkt.de.

**Здесь и далее — в миллионах евро.