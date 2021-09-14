Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Барселона» — «Бавария»: где смотреть матч Лиги чемпионов

20:30
«Барселона» на своем поле примет «Баварию» в матче Лиги чемпионов. Фото ФК «Барселона»
«Барселона» на своем поле примет «Баварию» в матче Лиги чемпионов. Фото ФК «Барселона»
Теги:

Во вторник, 14 сентября, состоится матч группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Барселона» на своем поле примет «Баварию». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Каталонцы не могут победить немецкий клуб на протяжении двух матчей подряд в ЛЧ, в последний раз «Барселоне» это удалось сделать в 2015 году. В последний раз «Бавария» разгромила «Барсу» со счетом 8:2 в 1/4 финала турнира.

Команды выступают в группе Е с такими соперниками, как киевское «Динамо» и «Бенфика».

Следить за матчем «Барселона» — «Бавария» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч! Футбол 1.

Барселона — Бавария

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Ревенко все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Польша — Россия: где смотреть матч плей-офф ЧЕ по волейболу
Польша — Россия: время начала матча и где смотреть прямую трансляцию
«Челси» — «Зенит»: где смотреть и во сколько начало матча
«Челси» победит «Зенит» — 3:0. Реднапп — о Лиге чемпионов
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд