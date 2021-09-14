Во вторник, 14 сентября, состоится матч группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Барселона» на своем поле примет «Баварию». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Каталонцы не могут победить немецкий клуб на протяжении двух матчей подряд в ЛЧ, в последний раз «Барселоне» это удалось сделать в 2015 году. В последний раз «Бавария» разгромила «Барсу» со счетом 8:2 в 1/4 финала турнира.

Команды выступают в группе Е с такими соперниками, как киевское «Динамо» и «Бенфика».

Следить за матчем «Барселона» — «Бавария» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч! Футбол 1.