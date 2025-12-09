«Барселона» — «Айнтрахт»: Ямаль и Рафинья выйдут в стартовом составе хозяев

Стали известны стартовые составы на матч между «Барселоной» и «Айнтрахтом» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало — в 23.00 по московскому времени.

«Барселона»: Жоан Гарсия, Бальде, Кубарси, Эрик Гарсия, Кунде, Мартин, Педри, Фермин Лопес, Рафинья, Ямаль, Левандовски.

«Айнтрахт»: Цеттерер, Браун, Теате, Кох, Кристенсен, Шайби, Шкири, Ларссон, Доан, Гетце, Кнауфф.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матчей Лиги чемпионов 9 декабря.