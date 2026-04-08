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8 апреля, 21:50

«Барселона» — «Атлетико»: смотреть онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Лиги чемпионов

«Барселона» и «Атлетико» сыграют в 1/4 финала Лиги чемпионов 8 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ламин Ямаль, игрок ФК «Барселона».
Фото Getty Images

«Барселона» примет «Атлетико» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 в среду, 8 апреля. Игра состоится на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/4 финала.
08 апреля, 22:00. Камп Ноу (Барселона)
Барселона
0:2
Атлетико

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Барселона» — «Атлетико» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире смотреть игру можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Вторая встреча запланирована на 14 апреля в Мадриде (Испания).

В 1/8 финала «Барселона» по сумме двух встреч победила «Ньюкасл Юнайтед» (1:1; 7:2). «Атлетико» прошел «Тоттенхэм» — 5:2, 2:3.

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