«Барселона» и «Аталанта» встретятся в матче заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 29 января. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на ресурс. Платформа также проведет перекличку матчей в формате мультикаста (лучшие моменты встреч в одном окне).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события встречи «Барселоны» и «Аталанты» можно также отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

«Барселона» набрала 18 очков и находится на втором месте в общем этапе, обеспечив себе выход в 1/8 финала. «Аталанта» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы, набрав 14 очков.