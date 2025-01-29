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Сегодня, 21:00

«Барселона» — «Аталанта»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов онлайн

«Барселона» и «Аталанта» встретятся в матче Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

«Барселона» и «Аталанта» встретятся в заключительном, 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 29 января. Игра на Олимпийском стадионе в Барселоне начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события встречи «Барселоны» и «Аталанты» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.
29 янв, 23:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Аталанта

В прямом эфире матч показывает онлайн-платформа «Okko Спорт» (по платной подписке на ресурс). Платформа также ведет перекличку матчей в формате мультикаста (лучшие моменты всех встреч вечера в одном окне).

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В общем этапе ЛЧ «Барселона» набрала 18 очков, «Аталанта» — 14. В 7-м туре «Барселона» победила «Бенфику» (5:4), а «Аталанта» — «Штурм» (5:0).

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Аталанта
ФК Барселона
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