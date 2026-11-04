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Барселона — Астон Вилла: счет и результат матча 4 тура общего этапа Лиги чемпионов 4 ноября 2026

«Барселона» разгромила «Астон Виллу», Рафинья оформил дубль

Игнат Заздравин
Корреспондент
Ламин Ямаль и Рафинья.
Фото Getty Images

«Барселона» дома одержала крупную победу над «Астон Виллой» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:0.

Счет на 7-й минуте открыл полузащитник каталонцев Ламин Ямаль. Он установил рекорд по голам в Лиге чемпионов до 20 лет.

На 52-й минуте преимущество каталонцев удвоил Рафинья. Спустя 12 минут бразилец оформил дубль.

С 9 очками «Барселона» занимает второе место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Астон Вилла» (9 очков) потерпела первое поражение в турнире и идет третьей.

В следующем туре «Астон Вилла» 24 ноября на выезде сыграет с «Галатасараем». «Барселона» на следующий день примет азербайджанский «Сабах».

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.
03 ноября, 23:00. Камп Ноу (Барселона)
Барселона
3:0
Астон Вилла

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Ламин Ямаль
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