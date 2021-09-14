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Барриос прилетел в Лондон и готов сыграть с «Челси»

13:44
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По информации «СЭ», полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прилетел в Лондон. Клуб и РФС решили вопрос с допуском игрока в Великобританию.

Ранее правительство Великобритании и ФИФА разрешили бразильцам Малкому и Клаудиньо, а также колумбийцу Барриосу сыграть в Лондоне.

Барриос мог пропустить игру из-за правил карантина. Люди, которые прибывают в Великобританию из стран особой зоны, куда входит Колумбия, обязаны проходить 10-дневный карантин. Барриос играл за сборную 10 сентября и не успевал отбыть этот срок.

В этом сезоне 27-летний Барриос провел пять матчей за «Зенит».

Челси — Зенит

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