«Барриос не в лучшей форме сейчас». Семак — о ничьей с «Лацио»
00:05
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 3-го тура Лиги чемпионов, в котором его команда сыграла вничью с «Лацио» (1:1).
— Барриос и Ловрен получили дисциплинарные карточки. Прокомментируйте их.
— Барриос вспылил, его вывели из равновесия. Так делать нельзя. У Ловрена было столкновение, но там сначала с его стороны был фол. Ничего страшного нет. Эмоции.
— Не считаете ли, что в игре Барриоса спад?
— Сейчас он не в лучшем состоянии, хотя матч он провел сильнее, чем предыдущие. Надеюсь, спад он преодолел. (Гоша Чернов)
Опрос
проголосовало: 648Все опросы
«Зенит» выйдет в евровесну-2021?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...