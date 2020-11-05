Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 3-го тура Лиги чемпионов, в котором его команда сыграла вничью с «Лацио» (1:1).

— Барриос и Ловрен получили дисциплинарные карточки. Прокомментируйте их.

— Барриос вспылил, его вывели из равновесия. Так делать нельзя. У Ловрена было столкновение, но там сначала с его стороны был фол. Ничего страшного нет. Эмоции.

— Не считаете ли, что в игре Барриоса спад?

— Сейчас он не в лучшем состоянии, хотя матч он провел сильнее, чем предыдущие. Надеюсь, спад он преодолел. (Гоша Чернов)