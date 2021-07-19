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Баринов считает, что «Спартак» может пройти «Бенфику» в квалификации Лиги чемпионов

13:39
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Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов оценил шансы московского «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиге чемпионов против «Бенфики».

«Спартак» сейчас готов лучше всех. Это все видят. Даже «Зенит» меня не впечатляет. У красно-белых пришел новый тренер. Это похоже на то, что было у «Локомотива» с Николичем. Если «Спартак» будет играть, как они играют сейчас, то смогут добиться хорошего результата. В команде сейчас хорошая атмосфера. Для Витории это матч с «Бенфикой» будет дополнительной мотивацией", — сказал Баринов «СЭ».

Сегодня, 19 июля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Матчи 3-го отборочного раунда состоятся 3-4 и 10 августа.

Отметим, что нынешний главный тренер красно-белых Руй Витория тренировал «Бенфику» с 2015 по 2019 год.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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