Баринов рассказал о восстановлении после травмы

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, как проходит восстановление после разрыва крестообразной связки.

«Потихоньку уже начинаю работать с мячом. Прошло уже два месяца, в скором времени начну больше работать на «физику», давать нагрузку. Пока же все в легком режиме, реабилитация, бег, бассейн», — сказал Баринов в эфире телеканала «Матч ТВ».