Баринов рассказал о восстановлении после травмы
20:13
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, как проходит восстановление после разрыва крестообразной связки.
«Потихоньку уже начинаю работать с мячом. Прошло уже два месяца, в скором времени начну больше работать на «физику», давать нагрузку. Пока же все в легком режиме, реабилитация, бег, бассейн», — сказал Баринов в эфире телеканала «Матч ТВ».
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур