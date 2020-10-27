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Баринов рассказал о восстановлении после травмы

20:13
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, как проходит восстановление после разрыва крестообразной связки.

«Потихоньку уже начинаю работать с мячом. Прошло уже два месяца, в скором времени начну больше работать на «физику», давать нагрузку. Пока же все в легком режиме, реабилитация, бег, бассейн», — сказал Баринов в эфире телеканала «Матч ТВ».

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