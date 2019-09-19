Баринов посвятил победу над «Байером» травмированным братьям Миранчукам

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился впечатлениями от победы над «Байером» (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

— Не успели после «Сочи» посмотреть «Байер», перед этим была теория, — приводит слова Баринова пресс-служба «Локомотива». — Спасибо большое Палычу, что разобрали каждого игрока. Знали, как взаимодействуют, что много владеют мячом, поэтому очень организованно и собранно играли в обороне. Каждому спасибо.

Последний раз на выезде в Лиге чемпионов «Локомотив» побеждал, когда мне было 6 лет? Наверное, тогда по телевизору смотрел матчи, не мог представить, что буду играть на таких аренах. Спасибо всевышнему за такие шансы. Отдельно хочу сказать Лешке и Антошке. Поздравляю вас также с победой, выздоравливайте, она для вас. Видел, как Антон выходил сегодня на поле, у меня чуть у самого слезы не пошли. Нам вас не хватает.

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