Баринов после победы над «Байером» назвал козырь Семина

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рад первому голу в Лиге чемпионов. Забитый мяч хавбека принес красно-зеленым победу над «Байером»? в 1-м туре (2:1).

— Ощущения? Пока еще не понимаю. Все силы оставили на поле, — сказал Баринов в эфире «Матч ТВ». — Конечно, очень рад, что забил. Расскажу вам козырь Палыча, мы сидели вчера на теории час и 15 минут. Разобрали игру соперника и каждого игрока. Сегодня ждали от них ошибки.

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