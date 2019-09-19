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Баринов после победы над «Байером» назвал козырь Семина

00:22
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рад первому голу в Лиге чемпионов. Забитый мяч хавбека принес красно-зеленым победу над «Байером»? в 1-м туре (2:1).

— Ощущения? Пока еще не понимаю. Все силы оставили на поле, — сказал Баринов в эфире «Матч ТВ». — Конечно, очень рад, что забил. Расскажу вам козырь Палыча, мы сидели вчера на теории час и 15 минут. Разобрали игру соперника и каждого игрока. Сегодня ждали от них ошибки.

Байер — Локомотив

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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