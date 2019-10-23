Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Баннер непристойного характера с половым органом Ориги на матче «Генк» — «Ливерпуль»

22:12
Теги:

«Генк» принимает дома «Ливерпуль» в матче группового турнира Лиги чемпионов. На стадионе был вывешен неприличный баннер с нападающим английской команды Дивоком Ориги и кубком ЛЧ.

24-летний Ориги выступал за молодежные команды «Генка» с 2001 по 2010 год.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» выиграл ЛЧ, обыграв в финале турнира «Тоттенхэм» (2:0).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Генк» — «Ливерпуль».

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир