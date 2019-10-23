«Генк» принимает дома «Ливерпуль» в матче группового турнира Лиги чемпионов. На стадионе был вывешен неприличный баннер с нападающим английской команды Дивоком Ориги и кубком ЛЧ.

24-летний Ориги выступал за молодежные команды «Генка» с 2001 по 2010 год.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» выиграл ЛЧ, обыграв в финале турнира «Тоттенхэм» (2:0).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Генк» — «Ливерпуль».

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