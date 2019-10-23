Баннер непристойного характера с половым органом Ориги на матче «Генк» — «Ливерпуль»
22:12
«Генк» принимает дома «Ливерпуль» в матче группового турнира Лиги чемпионов. На стадионе был вывешен неприличный баннер с нападающим английской команды Дивоком Ориги и кубком ЛЧ.
24-летний Ориги выступал за молодежные команды «Генка» с 2001 по 2010 год.
В прошлом сезоне «Ливерпуль» выиграл ЛЧ, обыграв в финале турнира «Тоттенхэм» (2:0).
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Генк» — «Ливерпуль».
Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп
Liverpool fans in racism storm after unfurling obscene Divock Origi banner before Genk clash https://t.co/DI65XUrHIv pic.twitter.com/sA3qtTV3Hz— Football Headlines (@foothlines) October 23, 2019
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур
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