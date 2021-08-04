Бакаев надеется, что у «Спартака» остались шансы пройти «Бенфику» в отборе Лиги чемпионов

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал поражение команды от «Бенфики» (0:2) в третьем раунде отборочного турнира Лиги чемпионов.

«Надеюсь, что шансы пройти «Бенфику» еще есть, — заявил «СЭ» Бакаев. — Что не получилось сегодня? Не знаю, будем разбираться. Тренер нам скажет, что делать дальше. Уход Попова? Я об этом не слышал».

Ответный матч состоится в Португалии 10 августа.