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Бакаев надеется, что у «Спартака» остались шансы пройти «Бенфику» в отборе Лиги чемпионов

22:27
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал поражение команды от «Бенфики» (0:2) в третьем раунде отборочного турнира Лиги чемпионов.

«Надеюсь, что шансы пройти «Бенфику» еще есть, — заявил «СЭ» Бакаев. — Что не получилось сегодня? Не знаю, будем разбираться. Тренер нам скажет, что делать дальше. Уход Попова? Я об этом не слышал».

Ответный матч состоится в Португалии 10 августа.

Спартак — Бенфика

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры