Тренер «Маккаби» Бахар — о поражении от «ПСЖ»: «Лучше проиграть со счетом 2:7, чем 0:4 и играть плохо»

Главный тренер «Маккаби» Барак Бахар прокомментировал крупное поражение от «ПСЖ» (2:7) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Лучше проиграть со счетом 2:7, чем 0:4 и играть плохо. Нам противостояли игроки мирового уровня, что они и продемонстрировали. Первые 20 минут мы играли хорошо и забили дважды. Конечно, неприятно пропустить семь мячей, но у меня такое чувство, что мы выложились на все сто. Это больно, но мы возьмем себя в руки», — цитирует пресс-служба УЕФА Бахара.

«ПСЖ» набрал 11 очков и гарантировал выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Маккаби» с 3 очками располагается на последней строчке.