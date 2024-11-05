Диаките — о матче с «Ювентусом»: «Лилль» сыграет с великой командой»

Защитник «Лилля» Бафоде Диаките высказался о предстоящем матче общей стадии Лиги чемпионов с «Ювентусом».

«Мы играем с великой командой, это будет трудный матч. «Ювентус» известен по всему миру, в этом клубе играли великие игроки. Это только добавляет нам мотивации», — цитирует Диаките пресс-служба УЕФА.

Матч «Ювентус» — «Лилль» состоится во вторник, 5 ноября, и начнется в 23:00 по московскому времени.