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Диаките — о матче с «Ювентусом»: «Лилль» сыграет с великой командой»

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Защитник «Лилля» Бафоде Диаките высказался о предстоящем матче общей стадии Лиги чемпионов с «Ювентусом».

«Мы играем с великой командой, это будет трудный матч. «Ювентус» известен по всему миру, в этом клубе играли великие игроки. Это только добавляет нам мотивации», — цитирует Диаките пресс-служба УЕФА.

Матч «Ювентус» — «Лилль» состоится во вторник, 5 ноября, и начнется в 23:00 по московскому времени.
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Лилль
ФК Ювентус
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