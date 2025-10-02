«Баффало» проиграл «Питтсбургу», Георгиев сделал 10 сэйвов

«Баффало» потерпел поражение от «Питтсбурга» в предсезонном матче НХЛ — 3:5.

Российский голкипер «Сэйбрз» Александр Георгиев вышел на лед в начале второго периода. Он отразил 10 из 13 бросков по своим воротам.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин участия в этой игре не принимал.

Новый сезон в НХЛ стартует 7 октября 2025 года. В своем первом матче в регулярном чемпионате «Детройт» сыграет с «Монреалем», а «Питтсбург» встретится с «Рейнджерс».

НХЛ

Предсезонный матч

«Баффало» — «Питтсбург» — 3:5 (1:1, 0:2, 2:2)