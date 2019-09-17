Азмун встал в один ряд с Писаревым, Титовым и Халком

Открыв счет в матче против «Лиона» Сердар Азмун забил первый гол текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Таким образом, иранский форвард «Зенита» стал четвертым представителем российского клуба, которому удавалось подобное.

Ранее авторами первого гола Лиги чемпионов становились футболисты «Спартака» Николай Писарев (сезон-1994/95) и Егор Титов (2000/01) и нападающий «Зенита» Халк (2014/15). (Денис Аль-Юсифи)

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей