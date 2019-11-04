Азмун считает, что лучший гол в еврокубках он забил «Атлетико»

Форвард «Зенита» Сердар Азмун рассказал, чем ему запомнились предыдущие выступления в еврокубках. Он считает, что лучший гол в европейских турнирах он забил «Атлетико», играя за «Ростов» в Лиге чемпионов-2016/17. Тогда его команда уступила со счетом 1:2.

— У меня много приятных воспоминаний. Одно — мой гол за «Ростов» в победном матче с «Баварией». Моя семья была на стадионе. Я был счастлив, что принес им радость. Этот особенный момент в моей жизни. Еще выделю игру с «Баварией» в Мюнхене, хотя мы там много пропустили (0:5). Я многому тогда научился и стал сильнее. Думаю, это принесло мне даже больше радости, чем моменты, когда семья и друзья видели мои голы. Помню ли я все свои голы в еврокубках? Конечно, все помню. Лучшим считаю гол «Атлетико». Перед матчем в прессе на меня обрушилась критика, я долго не забивал. «Атлетико» же выиграл все последние матчи и не пропускал в Лиге чемпионов 10 или 11 матчей. Гол в таких обстоятельствах я считаю одним из лучших в карьере.

24-летний футболист в текущем сезоне провел 19 матчей за «Зенит» и забил восемь мячей при шести голевых передачах.