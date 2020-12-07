Нападающий «Зенита» Сердар Азмун рассказал о подготовке к матчу 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

— В чемпионате вы боретесь за первое место, в Лиге чемпионов уже не боретесь ни за что. Матчи с «Динамо» и «Спартаком» для вас важнее, чем с Дортмундом? А если нет, то почему?

— Конечно, турнирного значения игра не имеет, но несмотря на это, мы настроены показать хорошую игру и выполнить максимум от того, что от нас ожидают. В Лиге чемпионов нет товарищеских матчей, будет играть на победу.

— Вы оформили хет-трик в матче с «Уралом». Можно ли утверждать, что вы набрали форму?

— Для каждого игрока важно забить гол, но месяц проходил тяжело без тренировок. Форму потихоньку набираю. Главное, что мы набрали три очка. Это очень важно.

(Гоша Чернов)