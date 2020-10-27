Азмун и Малком пропустят матч «Зенита» с «Боруссией»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» сообщил, что нападающие Сердар Азмун и Малком пропустят встречу.

— Ни Малком, ни Азмун не смогут нам помочь, — сказал Семак. — Моя победа в Дортмунде — это история. Она никак не поможет. В футболе возможно все. Он интересен тем, что возможен любой результат.

Малком прилетел для того, чтобы пройти консультацию по травме. У Малкома не рецидив. Надеемся, он через пару недель вернется в общую группу.

У Азмуна не коронавирус, а другое заболевание.

Жирков пропустил какое-то время. Сейчас он тренировался вместе с командой. Он готов. Сколько сможет сыграть — посмотрим. Знаем его возможности. Здоровье ему позволяет играть полные матчи.

23-летний бразилец продолжает восстанавливаться после травмы. Несмотря на это, он решил лично поддержать команду в Германии.

Ранее в «Зените» объяснили отсутствие Азмуна в заявке на матч 12-го тура РПЛ против «Рубина» отстранением до получения результатов теста на коронавирус. (Наталья Юрина)