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Азар выбыл на три недели из-за травмы

18:01
Эден Азар. Фото Marca.
Эден Азар. Фото Marca.
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Нападающий «Реала» Эден Азар получил травму и пропустит не менее трех недель, сообщает Marca.

Футболист травмировался в матче чемпионата Испании против «Алавеса» (1:2). Бельгиец был заменен в середине первого тайма. Ранее «Реал» сообщил, что у футболиста повреждение мышцы левого бедра. Сроки восстановления не указаны. По данным источника, ему придется пропустить как минимум три недели.

Таким образом, футболист пропустит матчи с «Шахтером» и «Боруссией» Менхенгладбах в Лиге чемпионов и игры с «Севильей» и «Атлетико» в ла лиге. 29-летний Эден Азар в текущем сезоне провел шесть матчей за «Реал» и забил два мяча.

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