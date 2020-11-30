Азар выбыл на три недели из-за травмы

Нападающий «Реала» Эден Азар получил травму и пропустит не менее трех недель, сообщает Marca.

Футболист травмировался в матче чемпионата Испании против «Алавеса» (1:2). Бельгиец был заменен в середине первого тайма. Ранее «Реал» сообщил, что у футболиста повреждение мышцы левого бедра. Сроки восстановления не указаны. По данным источника, ему придется пропустить как минимум три недели.

Таким образом, футболист пропустит матчи с «Шахтером» и «Боруссией» Менхенгладбах в Лиге чемпионов и игры с «Севильей» и «Атлетико» в ла лиге. 29-летний Эден Азар в текущем сезоне провел шесть матчей за «Реал» и забил два мяча.