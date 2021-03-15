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Азар может пропустить матч «Реала» с «Аталантой»

14:06

Полузащитник Эден Азар пропустил утреннюю тренировку «Реала», сообщает Marca.

По данным источника, футболист может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой», который состоится завтра, 16 марта.

При этом, капитан «Реала» Серхио Рамос тренируется с командой без ограничений.

30-летний бельгиец в этом сезоне провел 14 матчей за «Реал», 21 игру футболист пропустил из-за травм.

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