Азар может пропустить матч «Реала» с «Аталантой»
14:06
Полузащитник Эден Азар пропустил утреннюю тренировку «Реала», сообщает Marca.
По данным источника, футболист может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой», который состоится завтра, 16 марта.
При этом, капитан «Реала» Серхио Рамос тренируется с командой без ограничений.
30-летний бельгиец в этом сезоне провел 14 матчей за «Реал», 21 игру футболист пропустил из-за травм.
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