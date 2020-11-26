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Азар хочет выиграть оставшиеся матчи в Лиге чемпионов

07:55
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Нападающий «Реала» Эден Азар после победы над «Интером» в Лиге чемпионов (2:0) оценил свою игру. Также он рассчитывает на победы в двух оставшихся встречах в группе.

— Команда очень хорошо выступила, — цитирует пресс-служба УЕФА Азара. — Осталось выиграть два матча в группе. Нам нужны все очки, которые можем получить. Мне было важно забить, но гораздо важнее — наша победа. Мне нужно больше игрового времени, чтобы укрепить свою уверенность и остроту, но сегодня я хорошо показал себя.

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