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«АЗ» одолел «Викторию Пльзень» в дополнительное время

20:08
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Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов голландский «АЗ» принимал «Викторию Пльзень» из Чехии. Голландцы победили со счетом 3:1. Основное время матча закончилось вничью — 1:1, а в дополнительное время удачливее оказались футболисты «АЗ».

Лига чемпионов

2-й отборочный раунд. Путь представителей лиг

«АЗ» (Голландия) — «Виктория Пл» (Чехия) — 3:1 д.в. (0:0, 1:1, 2:0)

Голы: Лимберски, 78 (0:1). Копмейнерс, 90+5 — с пенальти (1:1). Гвюдмундссон, 98 (2:1). Гвюдмундссон, 118 (3:1).

Судья: Луиш Годинью (Португалия).

26 августа. Алкмар. Стадион АФАС.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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