«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Айнтрахт» и «Тоттенхэм» сыграют в Лиге чемпионов 28 января

«Айнтрахт» и «Тоттенхэм» сыграют в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 28 января. Игра на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте-на-Майне (Германия) начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча и всего игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Айнтрахт» — «Тоттенхэм» можно отслеживать также в нашем матч-центре.

Трансляция встречи в прямом эфире доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт». Сервис запускает мультикаст — перекличку интересных событий всех вечерних игр Лиги чемпионов (с 23.00 мск).

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.

28 января, 23:00. Дойче Банк Парк (Франкфурт-на-Майне)

В 7 турах общего этапа «Айнтрахт» набрал 4 очка, предыдущим соперником немецкой команды перед последним туром общего этапа был «Карабах» (2:3). У «Тоттенхэма» 14 очков, в предыдущем матче лондонцы выиграли у «Боруссии» (2:0).