«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
«Айнтрахт» и «Тоттенхэм» сыграют в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 28 января. Игра на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте-на-Майне (Германия) начнется в 23.00 по московскому времени.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча и всего игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Айнтрахт» — «Тоттенхэм» можно отслеживать также в нашем матч-центре.
Трансляция встречи в прямом эфире доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт». Сервис запускает мультикаст — перекличку интересных событий всех вечерних игр Лиги чемпионов (с 23.00 мск).
В 7 турах общего этапа «Айнтрахт» набрал 4 очка, предыдущим соперником немецкой команды перед последним туром общего этапа был «Карабах» (2:3). У «Тоттенхэма» 14 очков, в предыдущем матче лондонцы выиграли у «Боруссии» (2:0).
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