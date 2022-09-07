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7 сентября, 21:39

«Спортинг» стартовал в Лиге чемпионов с разгромной победы над «Айнтрахтом»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Айнтрахт» — «Спортинг» — 0:3.
Фото AFP

«Спортинг» на выезде обыграл «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне в матче 1-го тура группы D Лиги чемпионов — 3:0.

Голами в составе португальского клуба Маркус Эдвардс, Франсишку Тринкан и Нуну Сантуш.

Сегодня, 7 сентября, состоится еще один матч группы D, в котором «Тоттенхэм» примет на своем поле «Марсель». Игра начнется в 22.00 мск.

В следующем туре «Спортинг» сыграет дома против «Тоттенхэма» (13 сентября, 19.45 мск), а «Айнтрахт» встретится на выезде с «Марселем» (13 сентября, 22.00 мск).

Лига чемпионов. Группа D
07 сент, 19:45. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
0:3
Спортинг

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Спортинг (Лиссабон)
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