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18 сентября 2025, 23:57

Дубль Буркардта помог «Айнтрахту» победить «Галатасарай»

Ана Горшкова
Корреспондент
«Айнтрахт» разгромил «Галатасарай».
Фото Reuters

«Айнтрахт» дома разгромил «Галатасарай» в матче общего этапа Лиги чемпионов — 5:1. Игра прошла на стадионе «Дойче Банк Парк» в Франкфурте.

У немецкой команды голами отличились Джан Узун, Йонатан Буркардт (дубль) и Ансгар Кнауфф. Еще один мяч защитник «Галатасарая» Давинсон Санчес забил в свои ворота.

Единственный гол у турецкого клуба забил Юнус Акгюн.

«Айнтрахт» 30 сентября на выезде сыграет с «Атлетико». «Галатасарай» в этот день примет «Ливерпуль».

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур.
18 сентября 2025, 22:00. Дойче Банк Парк (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
5:1
Галатасарай

Источник: Таблица Лиги чемпионов
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Галатасарай
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