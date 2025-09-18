Дубль Буркардта помог «Айнтрахту» победить «Галатасарай»

«Айнтрахт» дома разгромил «Галатасарай» в матче общего этапа Лиги чемпионов — 5:1. Игра прошла на стадионе «Дойче Банк Парк» в Франкфурте.

У немецкой команды голами отличились Джан Узун, Йонатан Буркардт (дубль) и Ансгар Кнауфф. Еще один мяч защитник «Галатасарая» Давинсон Санчес забил в свои ворота.

Единственный гол у турецкого клуба забил Юнус Акгюн.

«Айнтрахт» 30 сентября на выезде сыграет с «Атлетико». «Галатасарай» в этот день примет «Ливерпуль».