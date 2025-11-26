«Айнтрахт» — «Аталанта»: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы на матч между «Айнтрахтом» и «Аталантой» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Игра пройдет в Греции. Начало — в 23.00 по московскому времени.

»Айнтрахт»: Цеттерер, Браун, Теате, Кох, Коллинс, Шайби, Дауд, Кнауфф, Гетце, Доан, Буркхардт.

»Аталанта: Карнесекки, Джимшити, Хиен, Коссуну, Дзаппакоста, Эдерсон, де Роон, Белланова, Лукман, де Кетеларе, Скамакка.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матчей Лиги чемпионов 26 ноября.