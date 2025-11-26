«Айнтрахт» и «Аталанта» сыграют в Лиге чемпионов 26 ноября

«Айнтрахт» и «Аталанта» сыграют в 5-м туре Лиги чемпионов в среду, 26 ноября. Игра на стадионе «Дойче банк Парк» во Франкфурте-на-Майне (Германия) начинается в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча и всего игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Айнтрахт» — «Аталанта» можно отслеживать также в нашем матч-центре.

Трансляция в прямом эфире доступна на онлайн-платформе Okko. Сервис также запускает перекличку интересных моментов всех вечерних игр Лиги чемпионов (с 23.00 мск).

«Айнтрахт» в четырех турах общего этапа Лиги чемпионов набрал 4 очка, предыдущим соперником «орлов» был «Наполи» (0:0). У «Аталанты» — 7 очков, в четвертом туре команда из Бергамо победила «Марсель» (1:0).