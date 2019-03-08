"Аякс" забил третий мяч в ворота "Реала" по правилам? Отвечает УЕФА

Немецкий главный арбитр Феликс Брих, обслуживавший ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Аяксом" (1:4), не стал останавливать матч на 62-й минуте игры, потому что мяч полностью не пересек боковую линию, сообщает официальный сайт УЕФА.

После этого эпизода хавбек "Аякса" Душан Тадич забил третий гол в ворота "Реала".

– Не было никаких убедительных доказательств того, что мяч полностью пересек боковую линию, учитывая просмотр картинки со многих углов обзора, которые были проанализированы VAR. Помощник судьи, который был в идеальном положении, решил, что мяч не полностью пересек боковую линию, – написано в заявлении УЕФА.

"Реал" уступил "Аяксу" в двухматчевом противостоянии ЛЧ (общий счет – 3:5 в пользу голландцев) и вылетел с турнира.