"Аякс" забил третий мяч в ворота "Реала" по правилам? Отвечает УЕФА

Немецкий главный арбитр Феликс Брих, обслуживавший ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Аяксом" (1:4), не стал останавливать матч на 62-й минуте игры, потому что мяч полностью не пересек боковую линию, сообщает официальный сайт УЕФА.
После этого эпизода хавбек "Аякса" Душан Тадич забил третий гол в ворота "Реала".
– Не было никаких убедительных доказательств того, что мяч полностью пересек боковую линию, учитывая просмотр картинки со многих углов обзора, которые были проанализированы VAR. Помощник судьи, который был в идеальном положении, решил, что мяч не полностью пересек боковую линию, – написано в заявлении УЕФА.
"Реал" уступил "Аяксу" в двухматчевом противостоянии ЛЧ (общий счет – 3:5 в пользу голландцев) и вылетел с турнира.
you dont have the right angle to see if it is, looks different from every angle. in some angles it looks like the ball is out of play, in some angles it looks like its still in play. dumbass pic.twitter.com/32xWIAz6dH– uhh (@liltrippi) 8 марта 2019 г.